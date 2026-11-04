Через масштабні та систематичні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України атомні електростанції були змушені знизити потужність генерації електроенергії.

Відновлення їхньої роботи до номінальних показників відбуватиметься поступово.

АЕС України знизили потужність генерації через атаки РФ

Як повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі, російські війська продовжують завдавати ударів по об’єктах генерації електроенергії та підстанціях, які забезпечують її передання споживачам.

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Унаслідок пошкоджень енергетичної інфраструктури українські атомні електростанції вимушено скоротили обсяги виробництва електроенергії.

Повернення АЕС до номінальної потужності стане можливим після відновлення електромереж, пошкоджених російськими обстрілами. Цей процес відбуватиметься поетапно.

Станом на ранок 4 листопада через атаки РФ частина споживачів залишається без електропостачання у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській та Херсонській областях.

Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Найбільші проблеми з електропостачанням наразі спостерігаються у Києві та Київській області. Через значні пошкодження енергетичного обладнання в столичному регіоні запроваджено мережеві обмеження.

Ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Водночас у Харківській області продовжують діяти аварійні відключення світла. Причинами стали пошкодження обладнання внаслідок попередніх російських атак, а також зниження напруги у високовольтній мережі.

Повернутися до планових графіків відключень у регіоні зможуть після стабілізації роботи енергосистеми.

У більшості областей України діють графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів. Для промислових підприємств також застосовують обмеження потужності.

У Міненерго наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом дня. Українців закликають перевіряти актуальні графіки та повідомлення про можливі зміни на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.

Нагадаємо, що російські війська спрямували три безпілотники на підстанцію, важливу для стабільної роботи Хмельницької АЕС.

Денис Шмигаль заявив, що атака створює загрозу ядерній безпеці Європи.

Фото: Міненерго

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