У ніч проти 4 листопада російські війська запустили по Україні безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 4 литопада: що відомо

Російська атака розпочалася ввечері 3 листопада, приблизно з 18:00, і тривала протягом ночі.

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Для ударів по Україні противник використав 310 безпілотників. Серед них були ударні Shahed, дрони типу Гербера та безпілотники-імітатори Пародія, 81 з яких – реактивні.

Запуски здійснювали із п’яти районів на території Росії: Орла, Курська, Шаталово, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Ще два напрямки запусків — тимчасово окупований Донецьк та Гвардійське в окупованому Криму.

Для відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, а також підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.

За інформацією Повітряних сил, станом на 08:00 українським захисникам вдалося збити або подавити 272 із 310 запущених безпілотників.

Серед знешкоджених повітряних цілей — 64 реактивні Shahed. Також сили ППО збивали та подавляли звичайні Shahed, Гербери й безпілотники інших типів.

Однак уникнути влучань повністю не вдалося.

За попередніми даними, російські засоби повітряного нападу досягли цілей на 19 локаціях. Ще на 15 локаціях зафіксували падіння уламків збитих дронів.

На момент ранкового зведення у повітряному просторі України залишалися понад 20 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони продовжують бойову роботу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 715-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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