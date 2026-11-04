Єврокомісія оцінила прогрес України на шляху до ЄС та назвала наступні кроки

Європейська комісія оприлюднила щорічну доповідь щодо розширення ЄС, у якій оцінила прогрес України на шляху до членства та визначила подальші кроки євроінтеграції.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на високопосадовця Єврокомісії.

Вступ України до ЄС: які реформи необхідно провести

За словами представника Єврокомісії, Україна продовжує впроваджувати реформи навіть в умовах повномасштабної війни з Росією.

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Зокрема, антикорупційні органи зберігають незалежність і загалом працюють ефективно. Також Єврокомісія відзначила суттєвий поступ в інших сферах.

Водночас для подальшого просування до членства в ЄС Київ має прискорити реформи у сфері правосуддя, демократичних інституцій, державного управління та захисту прав національних меншин.

Якщо Україна виконає необхідні вимоги протягом 2027 року, Рада ЄС зможе ухвалити проміжний звіт про оцінку виконання критеріїв (IBAR). Це обов’язкова умова для початку закриття окремих переговорних розділів.

У Єврокомісії наголосили, що план України завершити переговори про вступ до кінця 2027 року є амбітним і потребуватиме значного прискорення реформ.

При цьому Брюссель готовий підтримувати Київ у виконанні необхідних умов.

Наступним кроком має стати відкриття Радою ЄС решти переговорних кластерів. У Єврокомісії сподіваються, що це відбудеться до грудня 2026 року.

Розширення ЄС: які перспективи інших країн

Щорічна доповідь Єврокомісії охоплює десять країн-партнерів, серед яких Україна, Молдова, Чорногорія, Албанія, Сербія, Грузія та інші.

Для чотирьох держав, які найбільше просунулися на шляху євроінтеграції, – України, Молдови, Чорногорії та Албанії – підготували окремі дорожні карти на найближчий рік.

Зокрема, Чорногорія може завершити переговори про вступ уже наприкінці 2026 року. Після цього передбачається погодження договору про вступ навесні 2027 року та його підписання в червні.

Албанія за умови збереження темпів реформ може завершити переговорний процес до кінця 2027 року. Для Молдови на наступний рік передбачене ухвалення проміжних критеріїв.

У Єврокомісії підкреслили, що просування кожної держави до членства залежатиме від фактично проведених реформ.

– Шляху до членства навпростець не існує, – наголосив представник Єврокомісії.

Останнє розширення Європейського Союзу відбулося у 2013 році.

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