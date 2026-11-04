Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 4 листопада: ЗСУ знищили 2 180 окупантів та 39 артсистем
Минулої доби на фронті ліквідували щонайменше 2 180 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 4 листопада 2026 року
- особового складу — близько 1 597 010 (+2 180),
- танків — 12 453 (+1),
- бойових броньованих машин — 25 640 (+7),
- артилерійських систем — 51 879 (+39),
- реактивних систем залпового вогню — 2 252,
- засобів протиповітряної оборони — 1 733 (+2),
- літаків — 452,
- гелікоптерів — 356,
- наземних робототехнічних комплексів — 3 072 (+5),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 595 058 (+1 104),
- крилатих ракет — 5 192 (+52),
- кораблів та катерів — 35,
- підводних човнів — 2,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 169 881 (+408),
- спеціальної техніки — 4 871 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 715-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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