Минулої доби на фронті ліквідували щонайменше 2 180 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 4 листопада 2026 року

  • особового складу — близько 1 597 010 (+2 180),
  • танків — 12 453 (+1),
  • бойових броньованих машин — 25 640 (+7),
  • артилерійських систем — 51 879 (+39),
  • реактивних систем залпового вогню — 2 252,
  • засобів протиповітряної оборони — 1 733 (+2),
  • літаків — 452,
  • гелікоптерів — 356,
  • наземних робототехнічних комплексів — 3 072 (+5),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 595 058 (+1 104),
  • крилатих ракет — 5 192 (+52),
  • кораблів та катерів — 35,
  • підводних човнів — 2,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 169 881 (+408),
  • спеціальної техніки — 4 871 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 715-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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