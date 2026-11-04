ЗСУ уразили два Панцирі у Криму — Генштаб
- Сили оборони України 3–4 листопада провели серію ударів по військових об'єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях.
- У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про ураження засобів протиповітряної оборони та іншої інфраструктури противника.
- Українські військові також уточнили результати попередньої операції та пояснили значення цих ударів для послаблення бойових можливостей РФ.
Підрозділи Сил оборони України 3 листопада та в ніч проти 4 листопада завдали ударів по низці військових об’єктів російських окупантів у тимчасово окупованому Криму, Запорізькій та Луганській областях.
ЗСУ завдали ударів по низці військових об’єктів РФ на ТОТ
Як повідомив Генштаб ЗСУ, українським військовим вдалося уразити два зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцир, які російська армія використовує для протиповітряної оборони.
На території тимчасово окупованого Криму під удари потрапили зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С2, ще один комплекс Панцир та вогнева група російських військ.
Крім того, у районі Владівки Запорізької області українські захисники уразили пункт управління безпілотниками противника, а поблизу Біловодська на Луганщині — склад матеріально-технічних засобів окупаційної армії.
Зазначається, що комплекси Панцир забезпечують прикриття російських військових об’єктів у Криму та південних регіонах РФ від атак українських ракет і безпілотників. Тому ураження таких систем знижує можливості протиповітряної оборони ворога.
Сили оборони також підтвердили результати одного з попередніх ударів. Зокрема, 26 жовтня в районі Огородного Донецької області було знищено складську будівлю на території складу ракетно-артилерійського озброєння російських військ.
Українські військові наголосили, що продовжуватимуть завдавати ударів по важливих військових об’єктах противника до повного припинення російської збройної агресії проти України.