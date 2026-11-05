Демократи, які за підсумками проміжних виборів отримали контроль над Сенатом і Палатою представників Конгресу США, зможуть активніше впливати на зовнішню політику країни та протидіяти рішенням президента Дональда Трампа. Одним із пріоритетів нової більшості стане відновлення військової та фінансової допомоги Україні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Після початку роботи нового складу Конгресу в січні 2027 року демократи матимуть можливість визначати, які законопроєкти та резолюції виносити на голосування. Це може відкрити шлях до ухвалення нового пакету допомоги Україні, навіть якщо Дональд Трамп спробує скористатися своїм правом вето.

Зараз дивляться

Підтримка Києва в Конгресі залишається достатньо сильною як серед демократів, так і серед частини республіканців. Тому законодавці потенційно зможуть зібрати дві третини голосів у кожній палаті — більшість, необхідну для подолання президентського вето.

Як демократи можуть вплинути на політику Трампа щодо України

За президентства Трампа Вашингтон значною мірою припинив пряму фінансову та військову допомогу Україні. Трамп скоротив допомогу попри підтримку з боку законодавців обох партій.

Крім того, рішення Трампа щодо послаблення санкцій проти російського енергетичного сектору викликало обурення серед конгресменів, зокрема й республіканців.

Отримавши контроль над обома палатами Конгресу, демократи зможуть ініціювати відновлення допомоги Україні та обмеження рішень адміністрації Трампа щодо Росії.

Зокрема, демократ Грегорі Мікс із Нью-Йорка, який, імовірно, очолить Комітет Палати представників із закордонних справ, уже представив двопартійний законопроєкт, покликаний заблокувати план Трампа щодо повернення російського дизельного пального на світовий ринок.

Водночас не всі результати голосування підраховано. Однак попередня підтримка України в Конгресі дає підстави розраховувати на достатню кількість голосів для подолання президентського вето.

Джерело : Reuters

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.