У ніч проти 5 листопада російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами різних типів.

Нічна атака на Україну 5 листопада: що відомо

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, ворог атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-35 з акваторії Чорного моря та 128 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, Гербера та дронами-імітаторами Пародія. Серед запущених БпЛА 65 були реактивними.

Повітряні цілі ворог запускав із районів Орла, Курська, Міллерова та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька та Криму — Гвардійського й Чауди.

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За попередньою інформацією, станом на 08:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила 105 ворожих безпілотників, серед яких 48 реактивних.

Водночас зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 18 локаціях. Ще у дев’яти місцях впали уламки збитих цілей.

Станом на 08:00 кілька ударних дронів залишалися в повітряному просторі України. Сили оборони продовжували бойову роботу.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 716-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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