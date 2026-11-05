НАБУ і САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, викритої в межах операції Карфаген. Серед них – організатор угруповання, його підлеглий, перший заступник начальника одного з департаментів СБУ, керівник департаменту Нацполіції та посадовець поліції Київської області.

Про це повідомили в НАБУ у четвер, 5 листопада.

Операція Карфаген: підозри оголосили п’ятьом учасникам

Підозри оголосили за такими статтями Кримінального кодексу України:

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організатору злочинної організації – за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209 (створення злочинної організації, організацію підкупу службових осіб і катувань, виготовлення та збут підроблених грошей або цінних паперів, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом);

першому заступнику начальника одного з департаментів СБУ – за ч. 3 ст. 255 (створення злочинної організації або участь у ній із використанням службового становища);

керівнику одного з департаментів Нацполіції – за ч. 3 ст. 255 та ч. 4 ст. 368 (створення злочинної організації та одержання хабаря в особливо великому розмірі);

заступнику начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині – за ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 127 та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 199 (створення злочинної організації з використанням службового становища, пособництво в катуванні та виготовленні або збуті підроблених грошей чи цінних паперів);

підлеглому організатора – за ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 127 (участь у злочинній організації та катування представником держави).

За матеріалами слідства, угруповання створив раніше неодноразово засуджений громадянин. Він залучив до протиправної діяльності чинних високопосадовців СБУ, Офісу генпрокурора, Нацполіції та представників кримінального середовища.

Учасники організації використовували службове прикриття для роботи шахрайських колцентрів, які ошукували українців та іноземців. Вони також займалися продажем наркотиків, незаконним виготовленням контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти.

В інтересах угруповання організовували сплановані напади, викрадення людей і завдання тілесних ушкоджень.

До злочинної організації входили щонайменше 12 осіб. Наразі НАБУ і САП працюють над повідомленням про підозру іншим її учасникам.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття угруповання, яке за допомогою хабарів високопосадовцям правоохоронних органів забезпечувало роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

У межах операції детективи НАБУ провели обшуки у високопосадовців СБУ. Під час однієї зі слідчих дій їм погрожували застосуванням вогнепальної зброї та намагалися перешкодити проведенню обшуку.

Антикорупційні органи оприлюднили аудіозаписи розмов фігурантів. За версією слідства, вони причетні до роботи шахрайських колцентрів, торгівлі наркотиками, виробництва контрафактних цигарок і фальшивої валюти, викрадень людей та замовних нападів.

Що відомо про операцію Карфаген

4 вересня стало відомо, що НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яка забезпечувала прикриття шахрайських колцентрів. Організатором угруповання назвали посадовця Офісу генерального прокурора Сергія Кропиву. П’ятьох учасників підозрювали у відмиванні понад 42 млн грн.

У межах розслідування обшуки провели в будинку тодішнього генпрокурора Руслана Кравченка. Згодом стало відомо, що Кропива робив там ремонт. Сам Кравченко заперечував причетність до корупційної схеми.

На тлі розслідування Кравченко залишив посаду генерального прокурора. Пізніше службова перевірка встановила порушення під час оформлення його відрядження за кордон.

Після викриття угруповання з прокуратури звільнили вісьмох працівників. 30 жовтня ВАКС зменшив застави трьом фігурантам справи, залишивши їх під вартою.

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