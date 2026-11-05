Президент України Володимир Зеленський розкритикував висловлювання американського мільярдера Ілона Маска щодо втрат російської армії у війні проти України.

Про це глава держави заявив у програмі ZDF Magazin Royale.

Зеленський прокоментував заяви Маска про втрати російських військових

За словами президента, українська сторона не поділяє позицію Маска щодо війни, зокрема його міркувань про загибель російських солдатів.

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Зеленський наголосив, що саме Росія є агресором, а її військові перебувають на території чужої держави.

— Нам не подобається його ставлення до цієї війни, коли він розмірковує про те, як Росія втрачає солдатів. Агресор — хай Бог благословить, щоб вони втрачали солдатів, які перебувають на чужій території, а не на своїй землі, — заявив президент.

Водночас Зеленський зазначив, що не може зрозуміти, наскільки серйозними є подібні висловлювання американського бізнесмена.

— Я не знаю, чи він серйозно, чи несерйозно жартує. Це не ті жарти, які я можу зрозуміти, хоча я дуже добре розумію жарти, — додав глава держави.

Нагадаємо, що 25 жовтня Маск у соцмережі X закликав виявляти співчуття до російських призовників.

Він назвав їх “дітьми” без права вибору та заявив, що бойові дії й масові удари БпЛА повинні негайно припинитися.

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