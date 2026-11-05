Україна отримала від Європейського Союзу додаткові €4,36 млрд у межах програми Ukraine Support Loan.

Україна отримала €4,36 млрд від ЄС: скільки піде на оборону

Як повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький, із загальної суми €3,7 млрд становить макрофінансова допомога, ще €660 млн передбачено на оборонні потреби.

Отримане фінансування спрямують на покриття пріоритетних видатків державного бюджету та забезпечення нагальних потреб Сил оборони України.

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За словами Корецького, на тлі безперервних російських атак фінансова підтримка ЄС має важливе значення для посилення оборонних спроможностей України та підтримання економічної стабільності держави.

Українська сторона висловила вдячність президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісарам Валдісу Домбровскісу й Андрюсу Кубілюсу, а також країнам-членам ЄС за незмінну допомогу.

Водночас Україна продовжує співпрацю з європейськими партнерами, щоб забезпечити своєчасне надходження решти запланованих коштів у повному обсязі.

Як повідомляє пресслужба Європейської комісії, це другий транш макрофінансової допомоги (МФД), узгодженої на 2026 рік.

– Оскільки Росія продовжує свої невпинні атаки, Україна готується до п’ятої зими в умовах війни. І поки тривають зусилля, спрямовані на досягнення справедливого й тривалого миру для України, незмінною залишається і підтримка з боку ЄС. Сьогоднішнім виділенням €4,36 млрд ми допомагаємо Україні забезпечувати надання важливих державних послуг і вирішувати нагальні оборонні завдання, – повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Зазначається, що для отримання допомоги уряд і парламент виконали 12 вимог, серед яких, зокрема, закон про оподаткування посилок до €150.

До кінця цього року Україна може отримати ще один транш за умови виконання нових 13 вимог.

Нагадаємо, що у червні цього року Міністерство фінансів України пояснювало, що Ukraine Support Loan передбачає до €90 млрд фінансування для України у 2026–2027 роках.

У 2026 році Україні має бути доступно до 45 млрд євро, з яких 28,3 млрд євро — на оборонний компонент.

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