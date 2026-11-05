У Києві зафіксовано тимчасові перебої з наданням послуги водопостачання. Це сталося внаслідок знеструмлення об’єктів КП Київводоканал. Тиск в системі водопостачання намагаються поступово нормалізувати, щоб відновити постачання води.

Оновлено о 15:36. Про це повідомляють Київська міська державна адміністрація та мер столиці Віталій Кличко.

У Києві виникли тимчасові перебої з водою

У міській адміністрації запевнили, що комунальники разом із фахівцями енергетичної галузі працюють у посиленому режимі для усунення наслідків аварійної ситуації.

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— Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками вживають всіх можливих заходів для якнайшвидшого відновлення водопостачання. Послуга поступово відновлюється там, де це можливо, — наголосили в КМДА.

Також містянам нагадали про альтернативні джерела питної води на час ліквідації перебоїв. Кияни можуть набрати воду в міських бюветах. Актуальні адреси найближчих бюветних комплексів можна знайти на офіційному сайті КП Київводфонд.

Згодом Кличко повідомив, що тиск в системі водопостачання столиці поступово нормалізують. Фахівці відновлюють постачання води в райони столиці, де виникли перебої.

За словами мера столиці, аварійна ситуація виникла внаслідок російської атаки на енергосистему України. Крім цього, відбулося пошкодження енергетичного обладнання, яке подає електроенергію, зокрема на столицю.

Раніше прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що Кабінет міністрів України передасть столиці 10 додаткових потужних генераторів для забезпечення безперебійної роботи об’єктів Київводоканалу.

Крім того, ще 21 генератор надійде до 12 громад у різних регіонах України.

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