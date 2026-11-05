Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 2 380 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 5 листопада

особового складу: близько 1 599 390 (+2 380) осіб,

танків: 12 454 (+1),

бойових броньованих машин: 25 643 (+3),

артилерійських систем: 51 902 (+23),

РСЗВ: 2 254 (+2),

засобів ППО: 1 738 (+5),

літаків: 452,

гелікоптерів: 356,

наземних робототехнічних комплексів: 3 077 (+5),

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 596 221 (+1 163),

крилатих ракет: 5 192,

кораблів та катерів: 35,

підводних човнів: 2,

автомобільної техніки та автоцистерн: 170 256 (+375),

спеціальної техніки: 4 873 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 716-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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