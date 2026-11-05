Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 5 листопада: ЗСУ знищили 2 380 окупантів та понад 1 тис. дронів
Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 2 380 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 5 листопада
- особового складу: близько 1 599 390 (+2 380) осіб,
- танків: 12 454 (+1),
- бойових броньованих машин: 25 643 (+3),
- артилерійських систем: 51 902 (+23),
- РСЗВ: 2 254 (+2),
- засобів ППО: 1 738 (+5),
- літаків: 452,
- гелікоптерів: 356,
- наземних робототехнічних комплексів: 3 077 (+5),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 596 221 (+1 163),
- крилатих ракет: 5 192,
- кораблів та катерів: 35,
- підводних човнів: 2,
- автомобільної техніки та автоцистерн: 170 256 (+375),
- спеціальної техніки: 4 873 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 716-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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