Контррозвідники та слідчі СБУ викрили зрадника, який за завданням куратора ФСБ планував підірвати хімічне підприємство на Дніпропетровщині. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як агент ФСБ планував підірвати хімзавод

Зокрема, слідчі встановили, що російська спецслужба завербувала слюсаря одного з місцевих підприємств. Його затримали у Кам’янському у квартирі безпосередньо під час виготовлення саморобної вибухівки.

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За матеріалами слідства, чоловік отримав від російських кураторів завдання влаштувати вибух на підприємстві. Для цього він забрав із заздалегідь облаштованого схрону вибухову речовину та електродетонатор.

З отриманих компонентів агент мав виготовити саморобну бомбу із 1,5 кг пластиду, а потім закласти її під трубами в одному з виробничих цехів.

Російські спецслужби планували дистанційно активувати вибухівку під час робочої зміни, щоб спричинити якомога більше жертв.

Як з’ясувало розслідування, чоловік потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав можливості легкого заробітку в Telegram-чатах.

Спочатку ФСБ доручила йому провести розвідку поблизу адміністративних будівель місцевих територіальних центрів комплектування та зібрати інформацію про військові об’єкти, де перебуває найбільше людей.

Крім того, агент відстежував автомобілі та адреси проживання українських військовослужбовців і членів їхніх родин. Отримані відомості росіяни планували використати для подальшої ліквідації українських захисників та їхніх близьких.

Під час обшуків у затриманого вилучили компоненти для виготовлення вибухівки, чотири мобільні телефони для конспіративного зв’язку з кураторами.

За матеріалами СБУ, фігуранту інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), а також готування до терористичного акту (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 КК України).

Обвинувальний акт уже передали до суду. Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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