У столиці, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії обсягом у п’ять черг. Це вимушені заходи, щоб запобігти аваріям та різким коливанням напруги в енергосистемі.

Про це повідомляє НЕК Укренерго.

У Києві та чотирьох областях запровадили аварійні відключення

У компанії зазначають, що через наслідки постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі України залишається складною.

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Сьогодні, 6 листопада, у частині регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових підприємств, а також графіки погодинних відключень для всіх інших категорій споживачів обсягом від 2,5 до 4 черг.

Особливо складна ситуація зберігається у столиці. Через це протягом дня графіки відключень у Києві можуть часто змінюватися. Енергетики безперервно працюють над стабілізацією ситуації та поверненням до прогнозованих графіків погодинних відключень.

Через ворожі атаки, які відбулися вночі та сьогодні вранці, зафіксовано нові знеструмлення споживачів у семи областях України, зокрема Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Харківській і Чернігівській.

У тих районах, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Фахівці роблять усе можливе для якнайшвидшого заживлення споживачів.

В Укренерго вкотре закликають громадян ощадливо споживати електроенергію та не вмикати кілька потужних електроприладів в одну мить. Одночасне використання енергоємної техніки створює надмірне додаткове навантаження на мережу, що може призводити до значних коливань напруги.

Актуальну інформацію щодо застосування графіків у конкретному регіоні в компанії радять відстежувати на офіційних ресурсах місцевих обленерго.

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