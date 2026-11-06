Аварійні відключення в Києві та чотирьох областях: що кажуть в Укренерго
У столиці, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії обсягом у п’ять черг. Це вимушені заходи, щоб запобігти аваріям та різким коливанням напруги в енергосистемі.
Про це повідомляє НЕК Укренерго.
У Києві та чотирьох областях запровадили аварійні відключення
У компанії зазначають, що через наслідки постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі України залишається складною.
Сьогодні, 6 листопада, у частині регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових підприємств, а також графіки погодинних відключень для всіх інших категорій споживачів обсягом від 2,5 до 4 черг.
Особливо складна ситуація зберігається у столиці. Через це протягом дня графіки відключень у Києві можуть часто змінюватися. Енергетики безперервно працюють над стабілізацією ситуації та поверненням до прогнозованих графіків погодинних відключень.
Через ворожі атаки, які відбулися вночі та сьогодні вранці, зафіксовано нові знеструмлення споживачів у семи областях України, зокрема Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Харківській і Чернігівській.
У тих районах, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Фахівці роблять усе можливе для якнайшвидшого заживлення споживачів.
В Укренерго вкотре закликають громадян ощадливо споживати електроенергію та не вмикати кілька потужних електроприладів в одну мить. Одночасне використання енергоємної техніки створює надмірне додаткове навантаження на мережу, що може призводити до значних коливань напруги.
Актуальну інформацію щодо застосування графіків у конкретному регіоні в компанії радять відстежувати на офіційних ресурсах місцевих обленерго.