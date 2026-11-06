У Києві наразі склалася найскладніша ситуація з електропостачанням через наслідки російських обстрілів. Люди та підприємства тривалий час залишаються без електрики.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради у п’ятницю, 6 листопада.

Ситуація з електропостачанням в Україні

Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ліквідації наслідків російських ударів та ситуації з енергопостачанням у регіонах.

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– Найгірша ситуація – в Києві: у людей і компаній тривалі відключення електрики та води, і виклики дуже серйозні, – наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що ситуація в столиці є наслідком невиконання рішень на міському рівні щодо підготовки до опалювального сезону та російських атак на українську енергетичну систему.

За словами президента, уряд забезпечує додаткову допомогу для подолання проблем з енергопостачанням. Йдеться про постачання необхідного обладнання та прискорення відновлювальних робіт.

Крім того, Україна домовилася з Німеччиною та Іспанією про постачання генераторів, кабелів та іншого обладнання. Ці питання Зеленський обговорював із лідерами країн і представниками компаній під час закордонних візитів.

Під час селектора заслухали доповіді про ситуацію в Дніпрі, Харкові, Полтавській, Черкаській та Вінницькій областях, Одесі й області, на Житомирщині, Сумщині та Київщині.

Президент повідомив, що з представниками державних і приватних енергетичних компаній обговорили необхідність залучення додаткових ремонтних бригад і прискорення відновлення пошкоджених об’єктів.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький доповів про запуск програми щомісячних доплат для всіх працівників, залучених до відновлювальних робіт.

Виплати передбачені для енергетиків, комунальників, залізничників, працівників об’єктів водопідготовки та водопостачання.

Зеленський поінформував про залучення військових до відновлення енергомережі та енергетичних об’єктів.

Посилення ППО та постачання амуніції для F-16

Під час наради також обговорили протиповітряну оборону. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий та командування Повітряних сил доповіли про використання бойової авіації для збиття російських Шахедів, роботу груп прикриття енергетичних та інфраструктурних об’єктів і застосування мобільних вогневих груп.

За словами президента, Україна готує додаткове постачання амуніції для винищувачів F-16. Відповідних домовленостей уже досягнуто з міжнародними партнерами.

Зеленський дав окремі доручення прем’єр-міністру щодо комунікації з країнами-сусідами та роботи експортних ліній солідарності.

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