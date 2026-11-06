В Україні у межах масштабної міжнародної операції Trade викрито мережу шахрайських кол-центрів, які ошукали 135 громадян Німеччини на суму понад €4,3 млн. Зловмисники виманювали гроші, пропонуючи потерпілим фальшиві інвестиції у криптовалюту та інші фінансові інструменти.

Про це повідомляє Національна поліція України.

В Україні ліквідували мережу шахрайських кол-центрів

Зловмисники детально продумували спілкування з потенційними жертвами, вдаючи з себе професійних брокерів або фінансових консультантів. Для обману іноземців вони активно використовували методи соціальної інженерії, IP-телефонію та популярні месенджери.

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Зокрема, вони переконували потерпілих вкладати гроші у криптовалюти, акції та інші фінансові активи через підроблені торгові майданчики.

Після встановлення довірливих стосунків фігуранти допомагали жертвам відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні зловмисникам гаманці.

В окремих епізодах шахраї отримували прямий доступ до систем онлайн-банкінгу ошуканих громадян.

За результатами аналізу зібраної інформації у вересні правоохоронці провели другий етап міжнародної операції. У столиці, Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях поліцейські провели 17 обшуків.

Під час слідчих дій вилучили майже 600 тис. грн та понад $90 тис. готівкою, компʼютерну техніку, мобільні телефони та SIM-картки, апаратні криптогаманці, документацію та інші речові докази.

За результатами проведених заходів правоохоронці затримали чотирьох учасників злочинної організації — безпосереднього організатора та трьох виконавців.

Затриманим і ще одному їхньому спільнику повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене злочинною організацією);

ч. ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд уже обрав запобіжні заходи: організатора та трьох спільників відправлено під варту, а ще одного співорганізатора поміщено під цілодобовий домашній арешт. Наразі досудове розслідування триває.

Фото : Нацполіція

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