Україна досі не має підтвердження від США щодо того, на які потреби Пентагон спрямує $400 млн військової допомоги, передбаченої у межах програми Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).

Про це повідомив тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік.

За його словами, українська сторона намагалася з’ясувати долю фінансування через американських представників у Вісбадені та Міністерство оборони США, однак не отримала необхідних роз’яснень.

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– У нас немає підтвердження від американської сторони та від НАТО – зокрема, від NSATU у Вісбадені – щодо того, де кошти, які контракти вже підписані або будуть підписані і на що саме ці кошти спрямують. Тобто, по суті, немає жодної інформації про те, що відбувається, – заявив Сєнік.

Він наголосив, що Київ очікує від Вашингтона пояснень щодо розподілу коштів, а також інформації про вже укладені та заплановані контракти.

За словами дипломата, фінансування може допомогти закрити нагальні потреби українських військових. Зокрема, йдеться про закупівлю боєприпасів, матеріально-технічне забезпечення та підтримку експлуатації винищувачів F-16.

– Нам потрібно все: боєприпаси, матеріально-технічне забезпечення. Йдеться про низку контрактів, зокрема щодо забезпечення експлуатації літаків F-16. Це значна сума. Ми дуже хотіли б отримати відповіді на наші запитання і розуміння того, коли і на що саме будуть використані ці кошти. Це надзвичайно важливо, — зазначив представник України.

Що відомо про $400 млн військової допомоги США

Раніше американський сенатор Кріс Кунс заявив, що Пентагон витратив майже всі кошти, законтрактовані для військової підтримки України. Водночас Київ не отримав підтвердження щодо укладених контрактів.

У 2025 році Конгрес США схвалив виділення військової допомоги Україні. Зокрема, в оборонному бюджеті США на 2026 фінансовий рік передбачили $400 млн для Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

Ця програма передбачає замовлення та виробництво американськими компаніями озброєння й військової техніки відповідно до пріоритетних потреб Сил оборони України.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не отримала $16 млрд американської допомоги згідно з домовленостями.

Джерело : Суспільне

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