За першого заступника керівника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимира Ценова, якого підозрюють у причетності до злочинної організації у справі Карфаген, внесли повну суму застави – 15 млн грн.

Про це повідомляють Інтерфакс-Україна та проєкт Схеми.

За інформацією джерел Схем у правоохоронних органах, 13 млн грн застави вніс батько Ценова, ще 2 млн грн — інша фізична особа.

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Що відомо про підозру Володимиру Ценову

5 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Ценову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 15 млн грн.

За версією слідства, посадовець Нацполіції забезпечував прикриття шахрайських колцентрів від правоохоронців. Зокрема, він нібито отримував від організатора злочинної організації адреси таких офісів та попереджав про можливі обшуки.

Також, за даними слідства, Ценов передавав криптогаманці, на які учасники організації мали переказувати кошти за безперешкодну роботу незаконного бізнесу.

За інформацією Схем, правоохоронець під прізвиськом Прайс щонайменше із січня до липня 2026 року отримував гроші за те, щоб поліція не втручалася в роботу конкретних колцентрів.

Ценову інкримінують участь у злочинній організації та одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Що відомо про операцію Карфаген

4 листопада НАБУ і САП повідомили про викриття нової злочинної організації, до якої, за даними слідства, входили представники СБУ, Національної поліції, Офісу генпрокурора та криміналітету.

За версією слідства, організацію створив раніше неодноразово судимий чоловік, який залучив до неї щонайменше 12 осіб.

Учасники угруповання налагодили систему надання хабарів правоохоронцям в обмін на захист незаконного бізнесу від кримінального переслідування. Йдеться не лише про шахрайські колцентри, які ошукували громадян України та іноземців, а й про продаж наркотиків, виготовлення контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти. За даними Схем, учасники організації координували роботу 52 колцентрів.

Крім того, за даними НАБУ і САП, учасники організації могли організовувати напади, викрадення людей і завдання тілесних ушкоджень на замовлення.

Одним із фігурантів справи є Володимир Ценов, якого на оприлюднених матеріалах слідства називають Прайсом. Іншим фігурантом є посадовець СБУ, якого на записах називають Акімом. За версією слідства, він допомагав організаторам використовувати зв’язки у спецслужбі для захисту незаконної діяльності.

5 листопада НАБУ і САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації. Серед них – її ймовірний організатор, посадовці СБУ та Нацполіції, а також особи, яких слідство вважає виконавцями злочинних доручень. Розслідування триває.

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