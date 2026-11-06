У кабінетах і помешканнях працівників Київтеплоенерго проводять обшуки та вилучають документи щодо проєктів за Планом енергостійкості, повідомила КМДА.

Згодом Київська міська прокуратура спростувала цю інформацію, зазначивши, що обшуки проводять за місцями проживання працівників підприємства та підрядних організацій.

Обшуки у кабінетах і помешканнях працівників Київтеплоенерго

Як повідомляє КМДА, у КП Київтеплоенерго проводять слідчі дії, під час яких правоохоронці можуть вилучити оригінали проєктно-кошторисної документації та інші документи, необхідні для початку реалізації низки проєктів у межах Плану стійкості Києва.

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Крім того, 6 листопада в межах кримінального провадження обшуки провели за місцями проживання кількох співробітників підприємства.

Йдеться про документи, від яких залежить реалізація важливих енергетичних проєктів. Зокрема, це будівництво об’єктів резервного електропостачання та розподіленої когенерації, які мають забезпечити енергією споживачів у Голосіївському, Деснянському та інших районах столиці.

У Київтеплоенерго наголосили, що оплату за розроблення проєктів ще не здійснювали, оскільки фінансування передбачене лише після завершення відповідних робіт. Водночас акти виконаних робіт не підписували, а кошти за ними не перераховували.

На підприємстві припускають, що проведення обшуків за таких умов може бути проявом політичного тиску.

Там звернули увагу, що реалізація енергетичних проєктів і без того ускладнена постійними російськими атаками, проблемами з логістикою та дефіцитом кваліфікованих спеціалістів. Додаткові перешкоди особливо небезпечні в період підготовки до запуску опалення для мільйонів жителів Києва.

У Київтеплоенерго зазначили, що працівники підприємства вже п’ятий рік поспіль працюють цілодобово в умовах потрійного навантаження.

Колектив закликав правоохоронців забезпечити об’єктивний і справедливий підхід до розслідування, а представників медіа — всебічно висвітлювати обставини ситуації.

У прокуратурі спростували інформацію про обшуки у приміщеннях Київтеплоенерго

У Київській міській прокуратурі спростували інформацію КМДА про обшуки у приміщеннях Київтеплоенерго. Слідчі дії проводили лише за місцями проживання працівників підприємства та підрядних організацій.

Розслідування стосується можливого привласнення бюджетних коштів через завищення вартості будівельних матеріалів за договорами 2024 та 2026 років.

Правоохоронці наголосили, що жодних документів у працівників Київтеплоенерго не вилучали, а обшуки не впливають на запуск опалення у столиці.

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