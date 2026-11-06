Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 2 440 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 6 листопада 2026

  • особового складу: близько 1 601 830 (+2 440) осіб,
  • танків: 12 456 (+2),
  • бойових броньованих машин: 25 651 (+8),
  • артилерійських систем: 51 956 (+54),
  • РСЗВ: 2 254,
  • засобів ППО: 1 744 (+6),
  • літаків: 452,
  • гелікоптерів: 356,
  • наземних робототехнічних комплексів: 3 085 (+8),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 597 616 (+1 395),
  • крилатих ракет: 5 192,
  • кораблів та катерів: 35,
  • підводних човнів: 2,
  • автомобільної техніки та автоцистерн: 170 929 (+673),
  • спеціальної техніки: 4 878 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 717-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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