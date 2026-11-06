Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 6 листопада: ЗСУ знищили 2440 окупантів та 54 артситеми
Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 2 440 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 6 листопада 2026
- особового складу: близько 1 601 830 (+2 440) осіб,
- танків: 12 456 (+2),
- бойових броньованих машин: 25 651 (+8),
- артилерійських систем: 51 956 (+54),
- РСЗВ: 2 254,
- засобів ППО: 1 744 (+6),
- літаків: 452,
- гелікоптерів: 356,
- наземних робототехнічних комплексів: 3 085 (+8),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 597 616 (+1 395),
- крилатих ракет: 5 192,
- кораблів та катерів: 35,
- підводних човнів: 2,
- автомобільної техніки та автоцистерн: 170 929 (+673),
- спеціальної техніки: 4 878 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 717-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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