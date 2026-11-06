5 листопада та в ніч на 6 листопада Сили оборони України завдали удару по двох складах боєприпасів окупантів на Запоріжжі, а також по пункту управління дронами та складу пально-мастильних матеріалів на Донеччині.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які цілі уразили ЗСУ

Зокрема, під удари потрапили: склад боєприпасів у районі Мелітополя та Хліборобного на Запоріжжі; пункт управління безпілотниками підрозділу окупантів у районі Часового Яру на Донеччині; склад пально-мастильних матеріалів у районі Луганського Донецької області.

Зараз дивляться

Наші військові наголосили, що знищення складів боєприпасів зменшує вогневі можливості російської армії і ускладнює забезпечення її підрозділів.

Також у Генштабі заявили, що бойова робота по ключових військових цілях ворога триватиме до повного припинення збройної агресії проти України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 717-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.