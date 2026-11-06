ЗСУ завдали ударів по військових об’єктах РФ на Запоріжжі та Донеччині: що уразили
- ЗСУ уразили два склади боєприпасів на Запоріжжі.
- На Донеччині знищено пункт управління безпілотниками та склад пально-мастильних матеріалів.
- Удари мають послабити вогневі можливості та логістику російської армії.
5 листопада та в ніч на 6 листопада Сили оборони України завдали удару по двох складах боєприпасів окупантів на Запоріжжі, а також по пункту управління дронами та складу пально-мастильних матеріалів на Донеччині.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Які цілі уразили ЗСУ
Зокрема, під удари потрапили: склад боєприпасів у районі Мелітополя та Хліборобного на Запоріжжі; пункт управління безпілотниками підрозділу окупантів у районі Часового Яру на Донеччині; склад пально-мастильних матеріалів у районі Луганського Донецької області.
Наші військові наголосили, що знищення складів боєприпасів зменшує вогневі можливості російської армії і ускладнює забезпечення її підрозділів.
Також у Генштабі заявили, що бойова робота по ключових військових цілях ворога триватиме до повного припинення збройної агресії проти України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 717-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.