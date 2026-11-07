Місто Чернігів повністю залишилося без електропостачання внаслідок масованих ударів російських військ по енергетичній інфраструктурі. Через знеструмлення у місті повністю зупинився електротранспорт.

Оновлено в 11:38. Про це повідомляють АТ Чернігівобленерго та пресслужба Чернігівської міської ради.

Аварійне відключення електроенергії у Чернігові

Як зазначають у Чернігівській міській раді, наразі обласний центр повністю позбавлений світла.

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Внаслідок аварії на об’єкті електропостачання було знеструмлено близько 150 тис. абонентів у Корюківському і Чернігівському районах, а також у містах Чернігів і Славутич.

— Енергетики частково заживили абонентів, роботи з відновлення електропостачання тривають, — йдеться у повідомленні.

Через відсутність електропостачання в місті вимушено призупинили рух всього електричного громадського транспорту. Комунальні служби та фахівці працюють над оцінкою наслідків та відновленням живлення.

Крім цього, на Київщині був удар по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України, повідомив президент Володимир Зеленський.

Графіки відключень світла в Україні на 7 листопада

У НЕК Укренерго повідомили, що внаслідок наслідків масованих російських атак на енергооб’єкти у частині областей України вимушено застосовуватимуться заходи обмеження споживання протягом усієї доби — з 00:00 до 23:59.

Зокрема, 7 листопада діятимуть відключення світла:

для всіх категорій споживачів — обсягом від 2 до 4 черг;

для промисловості — графіки обмеження потужності.

У компанії наголошують, що через продовження російських обстрілів ситуація в енергосистемі може динамічно змінюватися.

Споживачів закликають стежити за оновленнями та точними розкладами відключень на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу (обленерго).

Також в Укренерго звернулися до громадян із проханням споживати електроенергію ощадливо в години, коли вона з’являється за графіком.

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