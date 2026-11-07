У неділю, 8 листопада, у частині областей України будуть запроваджені заходи з обмеження постачання електроенергії через наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла 8 листопада: що відомо

Завтра, 8 листопада, у частині областей України вимушено застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії.

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00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;

00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1,5 до 4 черг.

— Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти, — йдеться у повідомленні.

В Укренерго наголошують, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Споживачам рекомендують стежити за актуальними графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своїх регіонах.

Нагадаємо, у ніч проти 7 листопада російські війська атакували підстанції, які з’єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом і центральними областями України.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська застосували 172 безпілотники та 36 балістичних ракет. Усі ракети були спрямовані на Київ та Київську область.

Крім Київщини, пошкодження енергетичних підстанцій зафіксували у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Унаслідок атаки у столиці виникли серйозні проблеми з електро-, водо- та теплопостачанням. Енергетики розпочали відновлювальні роботи там, де дозволяла безпекова ситуація.

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