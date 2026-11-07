Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 190 бойових зіткнень між українськими та російськими військами.

Учора РФ завдала одного ракетного та 75 авіаційних ударів, під час яких скинула 261 керовану авіабомбу. Війська РФ застосували 6903 дрони-камікадзе та здійснили 2184 обстріли населених пунктів і позицій Сил оборони.

Детальніше про ситуацію на фронті — на карті бойових дій у матеріалі Фактів ICTV.

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Карта бойових дій на 7 листопада 2026

Ситуація в Україні на 7 листопада 2026

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак РФ у районах населених пунктів Тернова, Захарівка, Охрімівка та Миколаївка.

На Куп’янському напрямку російські війська тричі штурмували в бік Радьківки.

На Лиманському напрямку відбито спроби вклинитися в українську оборону, а окупанти проводили вісім атак у бік населених пунктів Дружелюбівка, Іванівка та Лиман.

На Слов’янському напрямку РФ здійснила дві атаки у районах населених пунктів Оріхуватка та Крива Лука.

На Краматорському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 15 атак: війська РФ вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Новогригорівки, Довгої Балки, Дружківки, Кучерового Яру та Вільного.

На Покровському напрямку РФ здійснила п’ять атак, намагаючись просунутися у бік населених пунктів Водянське, Сергіївка та Молодецьке.

На Олександрівському напрямку російські війська штурмових дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку окупанти вісім разів атакували позиції українських захисників, намагаючись просунутися у бік населених пунктів Тернувате, Долинка, Гірке та Єгорівка.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти штурмових дій не здійснювали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 7 листопада 2026

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район скупчення живої сили та техніки та два пункти управління безпілотниками, зазначають у Генеральному штабі ЗСУ.

Загалом втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення становлять:

особового складу — 1 604 110 (+2 280) осіб;

танків — 12 456;

бойових броньованих машин — 25 654 (+3);

артилерійських систем — 52 000 (+44);

РСЗВ — 2 257 (+3);

засобів ППО — 1 747 (+3);

літаків — 452;

гелікоптерів — 356;

наземних робототехнічних комплексів — 3 093 (+8);

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 598 840 (+1 224);

крилатих ракет — 5 192;

кораблів та катерів — 35;

підводних човнів — 2;

автомобільної техніки та автоцистерн — 171 389 (+460);

спеціальної техніки — 4 881 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 718-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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