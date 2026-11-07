У найближчі дні через Україну проходитиме холодний атмосферний фронт, тож варто очікувати опадів у вигляді снігу, подекуди із дощем. Також вночі температура опуститься до низьких значень, а на дорогах вранці можлива ожеледиця.

Однак ближче до середини наступного тижня та наступних вихідних потеплішає, місцями вдень буде до 15 градусів тепла.

Більш детально про прогноз погоди в Україні на 10 днів ексклюзивно для Фактів ICTV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Погода в Україні на вихідні

У суботу, 7 листопада, буде хмарно з проясненнями.

– Зараз через територію України проходить холодний атмосферний фронт із північного заходу, тому 7–9 листопада зберігатиметься динамічний характер погоди. У ніч на 7 листопада фронт впливатиме на більшість областей, а вдень у центральних, південних та східних регіонах очікується невеликий сніг і мокрий сніг, на півдні та на сході – подекуди з дощем. Опади будуть незначними та переважно локальними, – розповідає Наталія Птуха.

У північних, центральних та східних областях вночі та вранці подекуди ожеледиця.

– Однак надовго ожеледицяне затримуватиметься, тому що у денні години буде стабільно плюсова температура, – додає синоптикиня.

Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с, у південній частині країни вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в західних областях 1-6° морозу, вдень в Україні буде 0-6° тепла.

У неділю, 8 листопада, також буде хмарно з проясненнями. Опади не прогнозуються.

На Прикарпатті вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-6° морозу, вдень 0-6° тепла.

Погода в Україні 9-11 листопада

У понеділок, 9 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

На Правобережжі вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в західних областях 1-6° морозу, вдень в Україні 3-8° тепла.

У вівторок, 10 листопада, буде хмарно з проясненнями, без опадів.

В Україні, крім заходу, вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 3-8° тепла, на крайньому півдні країни до 12°.

У середу, 11 листопада, по всій Україні хмарно.

Вночі в західних, Житомирській та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім сходу, мокрий сніг та дощ.

Вітер південно-східний, в західних областях північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу; вдень 3-8° тепла, на крайньому півдні країни до 12°.

Консультативний прогноз на 12 – 15 листопада.

Протягом цих днів очікуються опади переважно у вигляді дощу. Лише 12 листопада в західних областях, 13 листопада в Україні переважно без опадів.

– Після 12 листопада в Україні підвищиться температура, не буде навіть нічних морозів. Вночі температура буде 0-6° тепла, вдень 4-11° тепла, – розповідає Наталія Птуха.

Таким чином, після проходження атмосферного фронту, починаючи з 8 листопада, в Україні опадів не прогнозують, очікується погода із сонячними проясненнями.

Водночас 11 листопада до України надійде новий атмосферний фронт, який принесе опади та збільшення хмарності. Разом із тим очікується певне підвищення температури, нічні морози відступлять.

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