Запропонований Сполученими Штатами новий план безпеки для Європи може створювати ризики як для європейського континенту, так і для України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу CNN.

Зеленський про пропозицію США щодо архітектури безпеки Європи

Глава держави заявив, що днями провів телефонну розмову зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Вони обговорили підготовку до тристоронніх переговорів, які відбудуться 10–11 листопада в Абу-Дабі.

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Зеленський зазначив, що чув про американську ідею нової архітектури безпеки між Європою та РФ.

– Ідея обговорення європейсько-російської інфраструктури безпеки непроста і може бути небезпечною, – заявив президент.

Він додав, що логіка переговорів має бути зовсім іншою:

спершу потрібно обговорити, як закінчити повномасштабну війну РФ проти України;

далі – питання гарантій безпеки, які отримає наша держава;

і лише насамкінець, залежно від прогресу у попередніх питаннях, сторони можуть обговорювати так звану інфраструктуру безпеки між Європою (Євросоюзом) та Росією.

Саме таку позицію Києва Зеленський доносить партнерам.

Президент наголосив, що бажання Москви розпочати обговорення саме з нової архітектури безпеки у Європі є небезпечним.

– До речі, для ЄС небезпека набагато більша. Ми не входимо до Євросоюзу. Ми також не член НАТО. Я не намагаюся говорити від їхнього імені. Ми всі живемо у Європі. Ми не хочемо Ялти 2.0. Не хочемо, щоб Росія нас поділила, – наголосив Володимир Зеленський.

Днями спецпредставник президента США Джаред Кушнер повідомив, що Вашингтон обговорює з партнерами параметри нової архітектури безпеки для Європи, яка передбачає п’ять ключових напрямків.

Джерело : CNN

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