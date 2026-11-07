Нафтогаз розробив 24 сценарії проходження зими, з яких обрав два основні. Компанія готується до продовження російських ударів по газовій інфраструктурі та найгіршого можливого розвитку подій.

Про це виконувач обов’язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко розповів в інтерв’ю Суспільному.

Сценарії проходження зими від Нафтогаз

За словами Сергія Федоренка, компанія проаналізувала 24 можливі сценарії проходження опалювального сезону, однак безпосередньо готується до двох із них.

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Перший сценарій у Нафтогазі називають консервативно-негативним. Він передбачає, що російські війська продовжуватимуть атакувати газову інфраструктуру України.

— Ми не сподіваємося, що буде тепліше чи нам щось подарують. Ми вважаємо, що за опалювальний сезон нам треба битися, — наголосив Федоренко.

Другий сценарій передбачає найгірший із можливих варіантів розвитку подій.

Очільник компанії пояснив, що цього року Росія змінила тактику атак. Тепер під ударами опиняються не лише об’єкти газовидобутку та обладнання для транспортування й імпорту газу, а й критичні вузли розподільчої системи.

— Росія прагне фрагментувати систему постачання газу в міста й села — бити по критичних місцях так званої системи дистрибуції. Це переходи між магістральними газогонами й мережами міськгазів чи облгазів, — зазначив Федоренко.

У Нафтогазі запевнили, що запроваджувати графіки відключення газу для споживачів не планують.

За словами Федоренка, застосовувати такі графіки технологічно неможливо.

Водночас компанія готується оперативно усувати пошкодження газової інфраструктури після російських обстрілів.

Наразі щодня працюють близько 500 аварійних бригад. За потреби до ремонтів можуть залучати ще 850 технічних бригад.

Загалом це близько 6 тис. фахівців, які можуть переміщуватися територією України для відновлення пошкоджених об’єктів.

Джерело : Суспільне

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