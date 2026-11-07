Внаслідок нічної російської атаки зазнав пошкоджень Північний міст у Києві. Наразі рух ним перекрито в обидві сторони.

Оновлено о 08:20. Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко та начальник департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький.

Північний міст у Києві пошкоджено внаслідок атаки

У зв’язку з перекриттям руху Північним мостом водіїв просять заздалегідь планувати свої маршрути та користуватися іншими маршрутами у столиці.

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Крім цього, рух транспорту тимчасово перекритий вулицею Волноваською (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела до перехрестя з вулицею Світлодарською).

За словами мера Києва, на місці працюють профільні фахівці, які наразі досліджують ступінь завданих пошкоджень та обсяги необхідних відновлювальних робіт.

Як зазначив Кличко, на обʼєкті пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія, лінія електропередач. Вибуховою хвилею на парковці біля мосту пошкоджені п’ять вантажівок.

Інформації про постраждалих внаслідок атаки на Північний міст наразі немає.

Північний міст у Києві: які районі сполучає

Північний міст (колишній Московський міст) — це унікальний однопілонний автомобільний вантовий шляхопровід через Дніпро, який є важливою транспортною артерією столиці.

Він включає в себе мости через Дніпро та річку Десенку, а також дорогу на Трухановому острові.

Міст сполучає правобережні райони Києва (зокрема, Оболонь) із великими житловими масивами лівого берега — Троєщиною, Воскресенкою та Райдужним.

Це вже не перша спроба російських військ атакувати Північний міст, який раніше уже зазнавав ударів.

Водночас через постійні загрози та пошкодження столична влада раніше активно працювала над резервними маршрутами, відкриваючи додаткові смуги на інших переправах через Дніпро, зокрема, на Південному мосту.

Варто зазначити, що в ніч на 7 листопада Росія атакувала Київ балістичними ракетами, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та територія дитячого садка, відомо щонайменше про п’ятьох постраждалих.

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