У ніч проти 7 листопада (починаючи з 18:00 6 листопада) російські війська завдали масованого удару по Україні. Ворог застосував 36 балістичних ракет та понад 170 безпілотників. Основний напрямок удару — на Київ та область.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та президент України Володимир Зеленський.

Скільки ракет і дронів запустила РФ

За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти завдали масованого ракетного удару з Брянської та Воронезької областей РФ.

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Президент України уточнив, що загалом росіяни застосували 36 балістичних ракет (зокрема типів Іскандер-М/Циркон/KN-23/С-400). За його словами, всі ракети РФ спрямувала по Києву та області.

Крім цього, війська РФ запустили по Україні 172 ударні безпілотники типу Shahed (з яких 137 були реактивними), Гербера та дрони-імітатори типу Пародія.

Пуски здійснювалися з напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також із тимчасово окупованого Донецька, Гвардійського та Чауди у Криму.

Скільки цілей збила ППО України

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито та подавлено 153 цілі:

чотири балістичні ракети (Іскандер-М/Циркон/KN-23/С-400);

149 дронів типу Shahed (117 з них були реактивними), Гербера та дронів інших типів.

Але у Повітряних силах ЗСУ зафіксували влучання засобів повітряного нападу російських військ на 24 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей — на 10 локаціях.

Як наголосив Зеленський, головною мішенню атаки стала енергетична інфраструктура України.

За його словами, на Київщині росіяни завдали удару по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із столицею та центральними регіонами України.

Внаслідок атак у Києві склалася надзвичайно складна ситуація з постачанням електроенергії, води та тепла.

У місті пошкоджено житлові будинки, об’єкти інфраструктури, зокрема росіяни атакували Північний міст, а також частково зруйновано будівлю дитячого садка.

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