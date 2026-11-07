Росія використовує масовані удари по українській інфраструктурі як інструмент тиску напередодні активізації мирних переговорів.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив 7 листопада за підсумками селекторної наради щодо наслідків російської атаки та відновлення пошкоджених об’єктів.

Зеленський про посилення ударів РФ перед мирними переговорами

Президент наголосив, що нинішнє посилення російських атак відбувається не лише напередодні зими, а й перед новою спробою України та її партнерів активізувати дипломатичний процес.

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За словами Зеленського, Росія посилює удари, щоб створити додатковий тиск на позицію України та її партнерів напередодні майбутніх переговорів.

— Росія сприймає дипломатію специфічно – як підвид агресії. І посиленням ударів проти України, проти нашої інфраструктури саме в цей час Росія намагається додатково підготувати ґрунт для тиску на українську позицію і позицію партнерів, – заявив президент.

Він висловив сподівання, що Сполучені Штати та інші міжнародні партнери України дотримуватимуться принципової позиції.

За словами Зеленського, під час нічної атаки на Україну 7 листопада Росія застосувала 36 ракет, які заходять на ціль за балістичною траєкторією. Українським силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити лише чотири з них.

Президент зазначив, що Україна досі відчуває значний дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Допомогти подолати нестачу, за його словами, можуть передусім США.

Українська сторона працює над прискоренням постачання необхідного озброєння та намагається донести відповідні сигнали до американських партнерів.

Крім того, на місцях влучань тривають експертизи. За попередніми даними, під час удару по одному з ключових енергетичних об’єктів російські війська застосували північнокорейські ракети KN-23.

Зеленський наголосив, що це свідчить про необхідність посилення міжнародних санкцій проти країн та організацій, які допомагають Росії здійснювати атаки.

Під час селекторної наради також обговорили відновлення енергетичних об’єктів, застосування засобів радіоелектронної боротьби та транспортні проблеми Києва.

Президент доручив Міністерству внутрішніх справ разом із відповідними структурами та Київською міською адміністрацією підготувати резервні схеми транспортного сполучення столиці й додатковий транспорт.

Раніше спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив про новий раунд переговорів України та Росії в Абу-Дабі 10–11 листопада.

За його словами, зустріч відбудеться на робочому рівні за посередництва Сполучених Штатів. Серед запланованих тем – післявоєнні гарантії безпеки, можливі заходи з деескалації, гуманітарні ініціативи та подальші кроки для просування мирного процесу.

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