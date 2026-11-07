Вищий антикорупційний суд у п’ятницю, 6 листопада, розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергію Дуці, якого підозрюють у причетності до злочинної організації, викритої під час операції Карфаген.

Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд.

Запобіжний захід для Дуки

ВАКС обрав генералу Сергію Дуці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю застави у 65 млн грн.

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У разі внесення цієї суми на Дуку покладається низка процесуальних обов’язків:

прибувати за першим викликом до слідчих, прокурора або суду;

не залишати межі міста Києва без дозволу;

утриматися від будь-якого спілкування з колишнім главою СБУ Василем Малюком, очільником СБУ Олександром Покладом, виконувачем обов’язків глави Національної поліції України Максимом Цуцкірідзе, Олегом Лисаком та іншими особами, які фігурують у матеріалах справи;

постійно носити електронний засіб контролю (браслет).

Захист підозрюваного вже заявив про намір оскаржувати це рішення. Адвокат Дуки Юрій Сухов зазначив, що запобіжний захід обрано під впливом публічності ситуації. Він стверджує, що подаватиме апеляційну скаргу через “непідйомну суму застави”.

Варто зазначити, що прокурор САП під час засідання наполягав саме на триманні під вартою з альтернативою визначення застави у 100 млн грн.

Як повідомляє Центр протидії корупції, суддя вирішив частково провести засідання у закритому режимі. Питання на обговорення не виносилося. Журналісти, які зібралися біля ВАКС, не змогли потрапити на засідання. Трансляцію засідання вивели на екран у сусідньому залі.

Повідомлялося, що захист генерала Дуки заявив відвід прокурору САП Миколі Карасю. Втім, суддя ВАКС не задовольнив це клопотання. Також прокурор САП заявив, що не бачить підстав для закритого засідання.

Зрештою, суддя Володимир Воронько вирішив частину засідання щодо Дуки слухати у закритому режимі, а частину – у відкритому. Прокурор САП Микола Карась заявив відвід Вороньку.

Справа Карфаген: що відомо про затримання генерала Дуки

Сергія Дуку затримали 4 листопада детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в межах масштабної операції Карфаген.

Слідство викрило злочинну організацію, яка, за даними правоохоронців, роками діяла під прикриттям окремих представників українських правоохоронних органів.

Як випливає з оприлюднених НАБУ записів розмов фігурантів, діяльність угруповання охоплювала понад пів сотні шахрайських колцентрів, торгівлю наркотиками, виготовлення підробленої валюти, викрадення та катування людей.

Відповідно до опублікованих плівок, Дука фігурує у матеріалах НАБУ і САП під псевдонімом Акім.

За даними слідства, Дука був достеменно обізнаний про діяльність організатора злочинного угруповання на прізвисько Кримінал.

Як зазначається, посадовець сприяв розв’язанню різноманітних питань не лише в структурі Служби безпеки України, а й в Офісі генерального прокурора.

На записах також зафіксовано обговорення можливого нападу з використанням кислоти на журналіста Дениса Бігуса через розслідування його редакції про наркокрамниці U-420.

Крім того, за даними НАБУ, представники злочинної організації співпрацювали з ФСБ Росії.

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