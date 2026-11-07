Під час великих розпродажів телевізори часто привертають увагу великими діагоналями та помітними знижками, але для вдалого вибору цього недостатньо.

На foxtrot.com.ua краще заздалегідь визначити потрібний розмір екрана, тип панелі, частоту оновлення та набір роз’ємів, а вже потім порівнювати акційні пропозиції.

Перед покупкою варто виміряти відстань від дивана до майбутнього місця телевізора. Надто велика діагональ у маленькій кімнаті може бути некомфортною, а занадто компактний екран у просторій вітальні швидко почне здаватися малим.

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Діагональ, панель і частота оновлення

Діагональ варто підбирати не за принципом “чим більше, тим краще”, а під конкретну кімнату. Для спальні й кухні часто достатньо компактнішої моделі, тоді як для фільмів у вітальні більший екран може бути виправданим.

Тип панелі впливає на контрастність, яскравість, передачу чорного та поведінку зображення під кутом. Якщо телевізор дивляться переважно ввечері, важливішим може бути глибокий чорний. Для світлої кімнати — хороший запас яскравості та стійкість до відблисків.

Частота оновлення особливо помітна у спорті та іграх. Для звичайного телебачення і серіалів високі значення не завжди критичні, але для консолі або динамічного контенту плавність руху стає важливішою.

Smart TV, HDMI та підключення додаткової техніки

Сучасний телевізор часто використовується як центр домашнього контенту: стримінгові сервіси, YouTube, консоль, ноутбук або саундбар. Тому перед покупкою варто перевірити не тільки платформу Smart TV, а й кількість HDMI, USB та підтримку бездротового підключення.

Якщо планується підключати ігрову приставку, корисно перевірити можливості конкретних HDMI-портів і підтримувані режими. Для саундбара має значення сумісність із відповідним аудіовиходом, щоб не довелося шукати додаткові перехідники.

Операційна система теж впливає на щоденний комфорт. Важливо, щоб потрібні застосунки були доступні, меню працювало швидко, а керування не вимагало зайвих дій.

Перед оформленням замовлення варто ще раз перевірити точну серію та рік моделі. Телевізори з однаковою діагоналлю можуть помітно відрізнятися за панеллю, частотою, процесором і набором портів.

У підсумку Black Friday варто використовувати як можливість купити телевізор, який уже підібраний під кімнату й ваші сценарії. Діагональ, панель, частота оновлення та підключення мають більше значення, ніж сама величина знижки.

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