У Дніпрі понад 60 тисяч споживачів залишилися без світла через атаки РФ
- У Дніпрі понад 60 тисяч споживачів залишилися без електроенергії.
- Причиною знеструмлення стали повторні російські атаки на енергетику.
Станом на вечір 7 листопада понад 60 тисяч споживачів у Дніпрі залишилися без електроенергії внаслідок повторних російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Відключення світла у Дніпрі 7 листопада: що відомо
За словами Олександра Ганжі, через повторні російські атаки на енергетику у Дніпрі знеструмлено понад 60 тисяч споживачів.
Відновлювальні роботи розпочнуться, щойно дозволить безпекова ситуація.
Наразі російська атака на Дніпропетровську область триває.
Очільник ОВА закликав жителів регіону залишатися в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.
Нагадаємо, 6 листопада російські війська повторно атакували кілька енергетичних об’єктів ДТЕК у Дніпропетровській області.
Унаслідок ударів було пошкоджено обладнання, а на одному з об’єктів виникла пожежа.
У компанії зазначили, що ці енергооб’єкти вже зазнавали російських атак. Після попередніх ударів енергетикам знадобилося до трьох діб, щоб завершити ремонти та повернути світло всім споживачам.