Станом на вечір 7 листопада понад 60 тисяч споживачів у Дніпрі залишилися без електроенергії внаслідок повторних російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Відключення світла у Дніпрі 7 листопада: що відомо

За словами Олександра Ганжі, через повторні російські атаки на енергетику у Дніпрі знеструмлено понад 60 тисяч споживачів.

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Відновлювальні роботи розпочнуться, щойно дозволить безпекова ситуація.

Наразі російська атака на Дніпропетровську область триває.

Очільник ОВА закликав жителів регіону залишатися в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо, 6 листопада російські війська повторно атакували кілька енергетичних об’єктів ДТЕК у Дніпропетровській області.

Унаслідок ударів було пошкоджено обладнання, а на одному з об’єктів виникла пожежа.

У компанії зазначили, що ці енергооб’єкти вже зазнавали російських атак. Після попередніх ударів енергетикам знадобилося до трьох діб, щоб завершити ремонти та повернути світло всім споживачам.

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