Станом на ранок суботи, 7 листопада, у Києві спостерігається надзвичайно складна ситуація з енергопостачанням через атаку РФ на енергетичні об’єкти у кількох областях.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Ситуація зі світлом та водою у Києві 7 листопада: що відомо

За даними Кличка, вночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого пошкоджені енергообʼєкти на Київщині та Житомирщині.

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Складна ситуація в енергосистемі вплинула на водопостачання та теплопостачання столиці.

— Надзвичайно складна ситуація з енергозабезпеченням столиці. Відповідно — в роботі систем тепло- та водопостачання в місті, – наголосив Кличко.

Наразі енергетики та комунальники працюють, щоб відновити послуги мешканцям Києва.

У Київводоканалі уточнили, що вночі внаслідок атаки РФ спостерігалися значні стрибки напруги, часткові та повні знеструмлення об’єктів водопостачання столиці.

Фахівці працюють над відновленням водопостачання та нормалізацією тиску в мережі.

Про погіршення ситуації з енергозабезпеченням та зниження тиску у системі водопостачання Києва Віталій Кличко вперше повідомив ще ввечері 6 листопада. Він пояснив це пошкодженням енергообʼєкта в Житомирі.

Як відомо, в ніч на 7 листопада РФ завдала масованого удару по Києву, зокрема балістикою. Зафіксовано руйнування житлових будинків, дитячого садка, пошкодження енергетичної інфраструктури. Постраждали шестеро людей, серед них дитина.

Під час ракетної атаки ворог вдарив по Північному мосту у Києві. Наразі рух ним закритий в обидві сторони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 718-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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