У суботу ввечері, 7 листопада, у роботі мобільного застосунку Резерв+ можуть спостерігатися тимчасові затримки та обмеження під час отримання або оновлення електронного військово-облікового документа.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У Резерв+ можливі збої ввечері 7 листопада

За даними Міноборони, фахівці проводитимуть планові технічні роботи з 20:00 до 23:00 протягом 7 листопада.

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У цей часовий проміжок у застосунку Резерв+ можливі затримки із генерацією та оновленням електронного військово-облікового документа, а також тимчасові збої або затримки під час користування іншими послугами всередині сервісу.

У Міноборони України надали пояснення для громадян у разі, якщо військово-обліковий документ знадобиться безпосередньо під час проведення регламентних робіт.

Зокрема, користувачам радять заздалегідь зберегти документ на свій смартфон до 20:00. Для цього на головному екрані Резерв+ потрібно натиснути значок + та вибрати опцію Завантажити PDF.

У разі виникнення затримок під час планових робіт українцям радять спробувати оновити дані пізніше. Повторно входити в обліковий запис не потрібно.

У Міністерстві оборони України запевняють, що одразу після завершення планових робіт усі сервіси та послуги в мобільному застосунку Резерв+ відновлять роботу в звичному режимі.

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