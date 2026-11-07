Встановлено особи російських військових злочинців, причетних до цілеспрямованого авіаудару по гімназії в селищі Комишуваха Запорізької області, де перебували цивільні. Внаслідок цієї атаки загинули щонайменше 53 людини, а під завалами досі можуть перебувати тіла ще близько 30 загиблих.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

ГУР ідентифікувало військових РФ, причетних до удару по Комишувасі

За даними воєнної розвідки України, удар по цивільному об’єкту в Комишувасі спланував полковник Зубаков Федір Володимирович — начальник групи вогневого ураження штабу угруповання військ (сил) Днєпр Збройних сил РФ.

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Для безпосереднього скоєння злочину він залучив чотири літаки Су-34 із складу тактичної авіаційної групи №5 Спеціальної бойової групи угруповання авіації резерву Генерального штабу ЗС РФ, яка сформована на базі 11 змішаного авіаційного полку (в/ч 77978) 4-ї змішаної авіаційної дивізії та 559 бомбардувального авіаційного полку 1 змішаної авіаційної дивізії 4-ї армії ВПС і ППО ПКС російської армії.

ГУР МО України ідентифікувало російських льотчиків, які здійснювали бомбові скиди:

капітан Єлісєєв Сергій Олександрович;

капітан Звєрєв Дмитро Андрійович;

старший лейтенант Плотніков Родіон Сергійович;

старший лейтенант Ігнатьєв Микита Вікторович;

старший лейтенант Соколенко Максим Вікторович;

лейтенант Перехрест Вадим Олегович.

Екіпаж ще одного російського літака, залученого до атаки, наразі встановлюється.

У Головному управлінні розвідки наголосили, що за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин кожного з причетних чекає справедлива відплата.

Авіаудар по школі в Комишувасі 2 листопада

Трагедія сталася 2 листопада 2026 року. О 09:45 російські керовані авіабомби влучили в гімназію у Комишувасі, де мешканцям надавали гуманітарну допомогу. Унаслідок першого удару було зруйновано спортивну залу та господарську будівлю.

Через годину російські окупанти завдали повторного удару, скинувши важку авіабомбу ФАБ-3000 на підземне приміщення гімназії, в якому функціонували пункт незламності та укриття для місцевих жителів.

Внаслідок потужного вибуху люди опинилися під завалами. Пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії тривають. Наразі підтверджено загибель щонайменше 53 людей після удару в Комишувасі, ще є зниклі безвісти.

Частину знайдених тіл поки не вдалося ідентифікувати, тому в родичів зниклих безвісти відібрали зразки ДНК. За попередніми оцінками розвідки, під завалами можуть залишатися тіла ще близько 30 загиблих.

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