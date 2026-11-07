Втрати ворога на 7 листопада: ЗСУ знищили ще 2 280 окупантів та понад 1,2 тис. БпЛА
З початку повномасштабної війни проти України російська армія втратила близько 1 604 110 особового складу. За останню добу ворог втратив близько 2 280 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати Росії на 7 листопада 2026 року
За даними Генштабу, загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення до 7 листопада становлять:
- особового складу — 1 604 110 (+2 280) осіб;
- танків — 12 456;
- бойових броньованих машин — 25 654 (+3);
- артилерійських систем — 52 000 (+44);
- РСЗВ — 2 257 (+3);
- засобів ППО — 1 747 (+3);
- літаків — 452;
- гелікоптерів — 356;
- наземних робототехнічних комплексів — 3 093 (+8);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 598 840 (+1 224);
- крилатих ракет — 5 192;
- кораблів та катерів — 35;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 171 389 (+460);
- спеціальної техніки — 4 881 (+3).
Як зазначають у Генштабі, Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення Росії, щоб послабити наступальні спроможності, ускладнити поповнення ресурсів і забезпечення армії для ведення війни проти України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 718-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.