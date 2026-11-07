З початку повномасштабної війни проти України російська армія втратила близько 1 604 110 особового складу. За останню добу ворог втратив близько 2 280 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати Росії на 7 листопада 2026 року

За даними Генштабу, загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення до 7 листопада становлять:

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  • особового складу — 1 604 110 (+2 280) осіб;
  • танків — 12 456;
  • бойових броньованих машин — 25 654 (+3);
  • артилерійських систем — 52 000 (+44);
  • РСЗВ — 2 257 (+3);
  • засобів ППО — 1 747 (+3);
  • літаків — 452;
  • гелікоптерів — 356;
  • наземних робототехнічних комплексів — 3 093 (+8);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 598 840 (+1 224);
  • крилатих ракет — 5 192;
  • кораблів та катерів — 35;
  • підводних човнів — 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 171 389 (+460);
  • спеціальної техніки — 4 881 (+3).

Як зазначають у Генштабі, Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення Росії, щоб послабити наступальні спроможності, ускладнити поповнення ресурсів і забезпечення армії для ведення війни проти України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 718-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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