Президент України Володимир Зеленський анонсував нові кадрові рішення, а також повідомив про затвердження законопроєкту щодо повернення декларування для всіх працівників СБУ.

Про це глава держави повідомив 7 листопада, коментуючи кадрові рішення та ситуацію в СБУ.

Зеленський анонсував нові кадрові рішення в СБУ

Президент заявив, що протягом останнього тижня з’явилися повідомлення про події, пов’язані зі Службою безпеки України, які він вважає неприпустимими.

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За словами Зеленського, у спецслужбі вже ухвалили рішення про звільнення окремих працівників, однак кадрові зміни триватимуть.

— На жаль, цей тиждень приніс зовсім інші новини про СБУ – відверто неприємно, відверто ганебно, абсолютно неприпустимі речі. І були вже через це звільнення в Службі безпеки України, і будуть ще інші кадрові рішення, — наголосив президент.

Він зазначив, що розслідування має встановити всі обставини ситуації та забезпечити покарання замовників злочинів і насильства проти людей.

Зеленський заявив про діяльність Хімпрому в Європі

Окремо президент згадав так званий Хімпром, у зв’язку з яким Україна потребує підтримки міжнародних партнерів.

За його словами, це питання вже обговорювали зі Сполученими Штатами на відповідному рівні.

Зеленський також повідомив, що, за наявною інформацією, особа, яку він назвав злочинцем у контексті діяльності Хімпрому, вже розпочала операції в Польщі та намагається поширити діяльність із синтетичними наркотиками на Німеччину.

— Ми передамо всю інформацію, яка у нас є, нашим партнерам, — заявив глава держави.

Президент наголосив, що очікує конкретних результатів розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Декларування працівників СБУ: що відомо

Також Зеленський повідомив про затвердження законопроєкту, який передбачає повернення декларування для всіх працівників СБУ.

За словами президента, це має забезпечити можливість перевіряти майно та спосіб життя співробітників спецслужби, а також притягувати їх до відповідальності за порушення.

— Сьогодні ж я затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ, щоб їхній спосіб життя та все, що є, були доступні для перевірок та відповідальності, — сказав Зеленський.

Він наголосив, що аналогічні вимоги діють і в інших державних органах, зокрема не лише правоохоронних.

Президент закликав народних депутатів невідкладно ухвалити відповідний законопроєкт.

Ініціативу щодо декларування президент озвучив на тлі повідомлень про порушення в Службі безпеки України.

Зеленський назвав події останнього тижня, пов’язані із СБУ, ганебними та неприпустимими. За його словами, у спецслужбі вже відбулися звільнення, а найближчим часом будуть нові кадрові рішення.

Глава держави наголосив на необхідності повного розслідування ситуації та покарання замовників злочинів і насильства проти людей.

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