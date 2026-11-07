Підрозділи Сил оборони завдали серії влучних ударів по важливих об’єктах російських військ як у Російській Федерації, так і на тимчасово окупованих територіях України протягом 6 та в ніч на 7 листопада.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

ЗСУ знищили пускові установки ОТРК Іскандер у РФ

Важливих втрат ворог зазнав у Брянській області РФ. Там українські військові успішно уразили дві пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер. Наразі ступінь завданих збитків уточнюється.

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У Генштабі звернули увагу на стратегічне значення цього успіху: кожна виведена з ладу пускова установка безпосередньо зменшує спроможність російської армії завдавати балістичних ракетних ударів по українських містах.

Крім того, на Брянщині під удар Сил оборони потрапив зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1, який мав прикривати повітряний простір і російські військові об’єкти в регіоні.

Також суттєвих втрат російські війська зазнали на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, у Луганській області завдано ударів по складах матеріально-технічних засобів армії РФ у районах населених пунктів Сокологірськ та Заайдарівка. У Запорізькій області у районі Новобогданівки Сили оборони уразили місце зосередження ворожих операторів безпілотних літальних апаратів.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що системна робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення повномасштабної збройної агресії РФ проти України.

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