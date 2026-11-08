Запорізька атомна електростанція 8 листопада знову залишилася без зовнішнього електропостачання. Це вже 16-й випадок повної втрати живлення станції від початку 2026 року.

Про це повідомляє НАЕК Енергоатом.

Блекаут на Запорізькій АЕС 8 листопада: що відомо

За даними Енергоатому, 8 листопада о 02:36 ЗАЕС втратила живлення від останньої працюючої лінії електропередачі напругою 330 кВ Феросплавна-1. Саме вона забезпечувала зв’язок станції з українською енергосистемою.

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Автоматична спроба повторно ввімкнути лінію була невдалою.

Наразі електроенергію, необхідну для забезпечення власних потреб станції, виробляють резервні дизель-генератори.

Це вже 16-й випадок повної втрати зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС від початку 2026 року.

В Енергоатомі наголошують, що повне знеструмлення Запорізької АЕС становить критичну загрозу для ядерної та радіаційної безпеки.

Робота станції в режимі блекауту створює ризик відмови систем життєзабезпечення та охолодження ядерного палива. Це може статися, якщо вийдуть з ладу дизель-генератори або вичерпається їхній ресурс. У такому разі існує загроза виникнення радіаційної аварії.

В Укренерго наголошують, що систематична втрата зовнішнього живлення є наслідком російської окупації Запорізької АЕС.

2 жовтня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомляв, що через низькі запаси палива на ЗАЕС розглядається можливість скорочення кількості аварійних дизель-генераторів, які мають бути готовими до автоматичного запуску в разі втрати зовнішнього електропостачання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 719-ту добу.

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Фото: Укренерго

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