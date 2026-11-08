16-й блекаут на ЗАЕС від початку року: станція перейшла на резервні генератори
- ЗАЕС втратила живлення від останньої лінії 330 кВ Феросплавна-1.
- Електропостачання власних потреб станції забезпечують дизель-генератори.
- Знеструмлення створює загрозу ядерній та радіаційній безпеці.
Запорізька атомна електростанція 8 листопада знову залишилася без зовнішнього електропостачання. Це вже 16-й випадок повної втрати живлення станції від початку 2026 року.
Про це повідомляє НАЕК Енергоатом.
Блекаут на Запорізькій АЕС 8 листопада: що відомо
За даними Енергоатому, 8 листопада о 02:36 ЗАЕС втратила живлення від останньої працюючої лінії електропередачі напругою 330 кВ Феросплавна-1. Саме вона забезпечувала зв’язок станції з українською енергосистемою.
Автоматична спроба повторно ввімкнути лінію була невдалою.
Наразі електроенергію, необхідну для забезпечення власних потреб станції, виробляють резервні дизель-генератори.
Це вже 16-й випадок повної втрати зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС від початку 2026 року.
В Енергоатомі наголошують, що повне знеструмлення Запорізької АЕС становить критичну загрозу для ядерної та радіаційної безпеки.
Робота станції в режимі блекауту створює ризик відмови систем життєзабезпечення та охолодження ядерного палива. Це може статися, якщо вийдуть з ладу дизель-генератори або вичерпається їхній ресурс. У такому разі існує загроза виникнення радіаційної аварії.
В Укренерго наголошують, що систематична втрата зовнішнього живлення є наслідком російської окупації Запорізької АЕС.
2 жовтня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомляв, що через низькі запаси палива на ЗАЕС розглядається можливість скорочення кількості аварійних дизель-генераторів, які мають бути готовими до автоматичного запуску в разі втрати зовнішнього електропостачання.
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Фото: Укренерго