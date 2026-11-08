Ердоган обговорив із Трампом війну в Україні: на що сподівається президент Туреччини
- Ердоган провів телефонну розмову з Трампом.
- Лідери обговорили війну Росії проти України.
- Ердоган наголосив на важливості активізації взаємодії з Україною та Росією.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Однією з тем переговорів стала війна Росії проти України та дипломатичні зусилля для її припинення.
Про це повідомили в адміністрації президента Туреччини.
Розмова Ердогана з Трампом
Під час розмови лідери обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та США, а також регіональну й міжнародну ситуацію.
Ердоган висловив сподівання, що активізація дипломатичних зусиль для припинення війни між Україною та Росією принесе позитивні результати.
Він також наголосив на важливості посилення взаємодії як з Україною, так і з Росією. За словами турецького президента, Анкара й надалі робитиме свій внесок у дипломатичні зусилля, спрямовані на завершення війни.
Окремо Ердоган заявив про необхідність припинення напруженості між Іраном і США та врегулювання проблем дипломатичним шляхом.
Нагадаємо, що тристоронні переговори заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі. Америка виступатиме посередником між українською та російською сторонами. Це будуть перші переговори такого формату з лютого.
Очікується, що сторони обговорюватимуть можливості завершення російсько-української війни.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не бачить альтернативи чинній переговорній групі України, склад якої він затвердив особисто.