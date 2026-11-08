Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Однією з тем переговорів стала війна Росії проти України та дипломатичні зусилля для її припинення.

Про це повідомили в адміністрації президента Туреччини.

Розмова Ердогана з Трампом

Під час розмови лідери обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та США, а також регіональну й міжнародну ситуацію.

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Ердоган висловив сподівання, що активізація дипломатичних зусиль для припинення війни між Україною та Росією принесе позитивні результати.

Він також наголосив на важливості посилення взаємодії як з Україною, так і з Росією. За словами турецького президента, Анкара й надалі робитиме свій внесок у дипломатичні зусилля, спрямовані на завершення війни.

Окремо Ердоган заявив про необхідність припинення напруженості між Іраном і США та врегулювання проблем дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, що тристоронні переговори заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі. Америка виступатиме посередником між українською та російською сторонами. Це будуть перші переговори такого формату з лютого.

Очікується, що сторони обговорюватимуть можливості завершення російсько-української війни.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не бачить альтернативи чинній переговорній групі України, склад якої він затвердив особисто.

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