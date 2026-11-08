На Житомирщині внаслідок неодноразових російських атак безпілотниками повністю знищено електропідстанцію Овруч. Відновлення електропостачання потребуватиме значного часу.

Про це повідомив Овруцький міський голова Іван Коруд.

Знищено підстанцію Овруч

За його словами, російські війська неодноразово завдавали ударів дронами по електропідстанції Овруч. Унаслідок атак об’єкт повністю знищений.

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Міський голова закликав жителів громади бути готовими до тривалих відключень світла.

Водночас Іван Коруд наголосив, що навіть відновлення електропостачання не означатиме зникнення загрози. Тому він закликав мешканців суворо дотримуватися правил світломаскування у вечірній та нічний час.

Зокрема, необхідно вимкнути зовнішнє освітлення будівель, рекламні конструкції, світлові вивіски, підсвічування фасадів, вітрин та інших об’єктів.

Ці вимоги стосуються не лише підприємств, установ та організацій, а й приватних домоволодінь. Жителів просять вимикати освітлення дворів, прибудинкових територій і фасадів, а також будь-яке світло, яке може бути помітним ззовні.

Міський голова підкреслив, що дотримання світломаскування є необхідним безпековим заходом, від якого залежить захист громади та життя людей.

Атака на Житомирщину

За інформацією керівника Житомирської ОВА Віталія Бунечка, зі вчорашнього вечора під ворожою атакою були приватні будинки та об’єкти тепло- та енергопостачання. На щастя, минулося без постраждалих.

В Житомирі без опалення лишилося 140 житлових будинків. Ремонтні бригади вже почали підключення.

Через пошкодження енергосистеми в країні загалом в області діють 3.5 черги погодинних вимкнень світла — це понад 1000 населених пунктів та більше 312 тис. споживачів.

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