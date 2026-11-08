Перший тиждень листопада став найрезультативнішим для Сил оборони України за весь час повномасштабної війни. Упродовж 1–7 листопада ворожа армія втратила 16 130 військовослужбовців.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати РФ за листопад 2026

Це абсолютний рекорд від початку повномасштабної війни.

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За даними Генштабу, українські захисники щодоби знешкоджували в середньому понад 2 300 російських військових. Це майже 100 окупантів щогодини.

Фактично, за сім днів втрати російської армії перевищили чисельність середньостатистичного мотострілецького полку.

У Генштабі наголошують, що російське командування продовжує відправляти військових у так звані м’ясні штурми. Водночас Сили оборони України продовжують методично знищувати противника та захищати українську територію від російської навали.

Нагадаємо, що 21 жовтня 2026 року Сили оборони знешкодили 2 250 російських військових. Це був рекорд добових втрат особового складу ворожої армії за весь період повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ наприкінці жовтня повідомляв, що армія РФ за місяць зазнала безпрецедентних втрат особового складу. Зокрема втрати у живій силі сягнули 49 040 військових. Попередній рекорд було зафіксовано у грудні 2024 року, коли російська армія втратила 48 670 осіб.

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