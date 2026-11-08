Російські окупанти під прикриттям гуманітарної операції в Олешках Херсонської області провели масштабну ротацію особового складу та військової техніки на лівобережжі Дніпра.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з керівниками обласних військових адміністрацій.

РФ перекинула додаткові сили на лівобережжя Херсонщини

За словами глави держави, під час наради окремо заслухали доповідь щодо ситуації в Херсоні та області.

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Зеленський заявив, що російські війська використали гуманітарну операцію в Олешках як прикриття для перекидання додаткових підрозділів і техніки.

Зокрема, окупанти завели нові сили безпосередньо в Олешки та навколишню громаду.

На тлі посилення російської військової присутності на лівобережжі президент доручив командуванню ЗСУ підготувати пропозиції щодо додаткових заходів захисту жителів Херсона від російських атак.

Під час наради також обговорили безпекову та енергетичну ситуацію в інших областях України.

Зеленський наголосив, що відтепер наради з керівниками областей проводитимуть щотижня, щоб оперативно реагувати на виклики та отримувати актуальну інформацію безпосередньо з регіонів.

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