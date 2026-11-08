Вночі Росія знову атакувала енергообʼєкти Дніпропетровської області. Понад 600 тис. жителів області наразі без світла.

Про це повідомили у ДТЕК.

Дніпропетровщина: ворог масовано атакував енергетику

За даними компанії ДТЕК, без світла залишилися мешканці Павлоградського, Самарівського, Камʼянського, Дніпровського районів та самого міста Дніпра.

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Енергетики області вже працюють, щоб повернути світло споживачам. Роботи ускладнюються повторними атаками.

Ремонтні бригади у першу чергу намагаються заживити критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, що 7 листопада через атаку РФ у Дніпрі понад 60 тис. споживачів залишилися без електроенергії.

6 листопада російські війська атакували кілька енергетичних об’єктів ДТЕК у Дніпропетровській області. Унаслідок ударів було пошкоджено обладнання, а на одному з об’єктів виникла пожежа.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 719-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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