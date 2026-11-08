У Львові відновили рух пасажирських поїздів до станції Львів Головний, який тимчасово обмежували через відновлювальні роботи. Водночас поїзди львівського напрямку можуть затримуватися до п’яти годин.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Рух поїздів у Львові 8 листопада

Вранці 8 листопада через технічні причини поїзди львівського напрямку тимчасово не могли прибувати на головний залізничний вокзал міста та відправлятися звідти.

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На час проведення відновлювальних робіт пасажирські поїзди перенаправили на станцію Підзамче, розташовану в центральній частині Львова. Пасажирів просили планувати свої поїздки з урахуванням цих змін.

Станом на 11:10 рух пасажирських поїздів до станції Львів Головний відновився. Міський голова Львова Андрій Садовий також підтвердив відновлення роботи вокзалу.

Водночас ремонтні роботи на залізничній інфраструктурі ще тривають. Через це поїзди львівського напрямку можуть затримуватися до п’яти годин.

Залізничники працюють над тим, щоб надолужити відставання від графіка.

Пасажирам, які планують подорож 8 листопада, рекомендують перевіряти актуальну інформацію про рух свого поїзда.

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