У понеділок, 9 листопада, у низці областей України протягом усієї доби діятимуть обмеження електроспоживання. Причиною стали наслідки масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Відключення світла 9 листопада: що відомо

Як повідомляє Укренерго, з 00:00 до 23:59 передбачено застосування таких заходів:

  • графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів — обсягом від 1,5 до 4 черг;
  • графіки обмеження потужності для промислових підприємств — також упродовж усієї доби.

Водночас через російські обстріли ситуація в енергосистемі залишається нестабільною, тому обсяги та тривалість обмежень можуть змінюватися.

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Споживачам рекомендують перевіряти актуальні графіки відключень на офіційних ресурсах обленерго у своїх регіонах.

Нагадаємо, що 8 листопада через постійні атаки ворога на українську енергетику у Харківській, Сумській та Полтавській областях були вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Водночас на Дніпропетровщині ситуація залишається вкрай складною. Енергетикам поступово вдається відновлювати електропостачання об’єктів критичної інфраструктури.

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