Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 2290 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 8 листопада 2026

  • близько 1 606 400 (+2 290) осіб,
  • танків — 12 458 (+2),
  • бойових броньованих машин — 25 668 (+14),
  • артилерійських систем — 52 044 (+44),
  • РСЗВ — 2 257,
  • засобів ППО — 1 751 (+4),
  • літаків — 452,
  • гелікоптерів — 356,
  • наземних робототехнічних комплексів — 3 099 (+6),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 600 177 (+1 337),
  • крилатих ракет — 5 196 (+4),
  • кораблів та катерів — 35,
  • підводних човнів — 2,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 171 850 (+461),
  • спеціальної техніки — 4 888 (+7).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 719-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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