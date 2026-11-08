Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 2290 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 8 листопада 2026

близько 1 606 400 (+2 290) осіб,

танків — 12 458 (+2),

бойових броньованих машин — 25 668 (+14),

артилерійських систем — 52 044 (+44),

РСЗВ — 2 257,

засобів ППО — 1 751 (+4),

літаків — 452,

гелікоптерів — 356,

наземних робототехнічних комплексів — 3 099 (+6),

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 600 177 (+1 337),

крилатих ракет — 5 196 (+4),

кораблів та катерів — 35,

підводних човнів — 2,

автомобільної техніки та автоцистерн — 171 850 (+461),

спеціальної техніки — 4 888 (+7).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 719-ту добу.

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