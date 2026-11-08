Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 8 листопада: ЗСУ знищили 2290 окупантів та понад 1300 дронів
Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 2290 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 8 листопада 2026
- близько 1 606 400 (+2 290) осіб,
- танків — 12 458 (+2),
- бойових броньованих машин — 25 668 (+14),
- артилерійських систем — 52 044 (+44),
- РСЗВ — 2 257,
- засобів ППО — 1 751 (+4),
- літаків — 452,
- гелікоптерів — 356,
- наземних робототехнічних комплексів — 3 099 (+6),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 600 177 (+1 337),
- крилатих ракет — 5 196 (+4),
- кораблів та катерів — 35,
- підводних човнів — 2,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 171 850 (+461),
- спеціальної техніки — 4 888 (+7).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 719-ту добу.
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