Графіки відключення світла 10 листопада діятимуть цілодобово
У вівторок у частині областей будуть діяти протягом доби заходи з обмеження постачання електроенергії.
Про це повідомили в Укренерго.
Відключення світла 10 листопада: що відомо
– Причина – наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців, – йдеться у повідомленні.
Для промисловості вводяться графіки обмеження потужності. Для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг.
Актуальні графіки відключень можна перевірити на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.
Нагадаємо, через атаки РФ на енергооб’єкти на ранок були нові знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.
Через значні пошкодження найскладнішою була ситуація на Дніпропетровщині та Київщині.
Через складну ситуацію в енергосистемі у Сумській, Полтавській та Харківській областях зранку застосовувалися аварійні відключення.