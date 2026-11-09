У вівторок у частині областей будуть діяти протягом доби заходи з обмеження постачання електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

Відключення світла 10 листопада: що відомо

– Причина – наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців, – йдеться у повідомленні.

Для промисловості вводяться графіки обмеження потужності. Для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг.

Зараз дивляться

Актуальні графіки відключень можна перевірити на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.

Нагадаємо, через атаки РФ на енергооб’єкти на ранок були нові знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Через значні пошкодження найскладнішою була ситуація на Дніпропетровщині та Київщині.

Через складну ситуацію в енергосистемі у Сумській, Полтавській та Харківській областях зранку застосовувалися аварійні відключення.

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