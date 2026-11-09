Наразі в Одесі тримається прохолодна погода, тому одесити вже намагаються додатково обігрівати свої домівки. Але найближчими днями температура повітря почне підвищуватися. Так, із 10 листопада в Одесі прогнозують до +13 °C.

Факти ICTV розповідають, коли увімкнуть опалення в Одесі та як місто готується до зими.

Коли почнеться опалювальний сезон в Одесі у 2026 році

В Одеській міській раді повідомили, що опалення в Одесі почнуть запускати сьогодні, 9 листопада. Підключення споживачів до теплопостачання відбуватиметься поступово, тому тепло надходитиме до будинків у різні дні.

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Спочатку планують запустити невеликі об’єкти теплопостачання. Паралельно розпочнуть подачу тепла до закладів соціальної сфери — шкіл, дитячих садків і медичних установ. На підключення цих об’єктів відведуть орієнтовно тиждень.

Із 16 листопада мають розпочати запуск великих об’єктів теплопостачання. Основну частину житлових будинків планують підключити до опалення 18–20 листопада.

Згідно з планом, упродовж двох тижнів від початку опалювального сезону міська система теплопостачання має запрацювати повністю.

Також у міськраді звернулися до ОСББ, житлово-будівельних кооперативів і керуючих компаній, які ще не надали акти готовності внутрішньобудинкових систем до опалювального сезону. Їх закликають якнайшвидше оформити та передати необхідні документи.

Як Одеса готується до опалювального сезону 2026

Під час засідання штабу окремо розглянули можливі аварійні ситуації. Йдеться про тривалі знеструмлення, перебої з теплопостачанням та інші надзвичайні обставини.

Для оперативного реагування на звернення жителів районні адміністрації готують цілодобові гарячі лінії. Також керівники районів мають зустрітися з головами ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. На цих зустрічах планують узгодити порядок дій у разі аварій.

Ще одне важливе питання — забезпечення міста природним газом. Міська влада підтримала проєкт рішення про підписання договору з НАК Нафтогаз України. Він передбачає розподіл номінацій газу, необхідних для проходження опалювального сезону.

У міськраді також наголосили на важливості координації комунальних служб. Особливу увагу приділяють готовності інфраструктури до роботи в умовах загрози російських атак.

Одеситів закликають погасити борги за опалення

Міська влада звернулася до жителів із проханням сплатити накопичену заборгованість за теплопостачання. Своєчасна оплата допомагає комунальним підприємствам закуповувати енергоресурси та підтримувати стабільну роботу взимку.

Отже, опалювальний сезон в Одесі 2026 року попередньо має розпочатися 9 листопада, але остаточне рішення залежатиме від погодних умов та ситуації в місті.

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